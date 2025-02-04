ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは2月4日〜11日、加熱式たばこデバイス「glo HYPER pro」の限定カラー「グロー・ハイパー・プロ・クリスタル」を、「さっぽろ雪まつり」限定で発売する。「グロー・ハイパー・プロ・クリスタル」同社はこのほど、gloの加熱式たばこ専用デバイスの限定カラーやたばこスティックを続々と発売するキャンペーン「Live Life in Color」を企画。「鮮やかな毎日が、喜びに変わる。」をテーマ