[ロンドン ３日 ロイター] - 米金融大手ゴールドマン・サックスは１月３１日に出したノートで、同日までの１週間にヘッジファンドがアジアの先進国市場を除く全ての地域で保有株を売却していたと明らかにした。その後、トランプ米大統領は１日にカナダ、メキシコ、中国へ関税を課すと発表。世界株式は３日に下落した。ロイターが３日に確認した同ノートによると、円キャリー取引の巻き戻しから始まった株式市場のメルトダウン