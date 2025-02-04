Netflixオリジナル『この恋、通訳できますか？』ユ・ヨンウン監督が、キム・ソンホとコ・ユンジョンの完璧なケミストリーを予告した。【写真】コ・ユンジョンが“メリハリ体型”を解禁2月4日午前、ソウル・汝矣島のフェアモントアンバサダーソウルでは、2025年のNetflixのラインナップを公開する「NEXT ON NETFLIX 2025 KOREA」が行われた。今回のイベントには、Netflixの各コンテンツ部門のディレクターをはじめ、『恋するムービ