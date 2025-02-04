TWICE・ダヒョンとB1A4出身のジニョンが主演を務める新作映画『あの頃、君を追いかけた』が、“胸キュン必至”の場面写真を公開した。【写真】ダヒョン＆ジニョンのカップルSHOT配給会社WYSIWYG STUDIOSは2月4日、『あの頃、君を追いかけた』の最新場面写真12点を公開した。『あの頃、君を追いかけた』は、2011年に公開された同名の台湾映画の韓国リメイク版だ。日本でも2018年に山田裕貴、齋藤飛鳥主演によるリメイク版が公開され