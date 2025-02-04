このお話は、著者のらっさむさんが「おばちゃん」と呼ばれることと葛藤するアラフォー女性たちをテーマに描いたお話です。主人公のみかこさんは女性たちとの飲み会に参加。そこで「立派なおばちゃん」について、ある女性が言った言葉に感激します。今までにない新鮮な気持ちでいたところ、別の女性から声をかけられ…。『「おばちゃん」と呼ぶ人、呼ばない人』第13話をごらんください。 ©らっさむ