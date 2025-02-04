世界的指揮者の佐渡裕さん（６３）が東京・墨田区の両国小学校で吹奏楽部に“特別授業”を行った。「すみだ音楽大使」に就任した２０２２年から行っている「アウトリーチ（訪問支援）指導」で、小学校は７校目で初めて。ドヴォルザーク「交響曲第９番『新世界より』第４楽章」の楽曲指導に加え、子供からの質問に親身になって答えるなど、予定時間をオーバーする熱血指導になった。小学校の体育館に足を踏み入れると、世界的に