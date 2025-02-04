2023年11⽉より22年ぶりの全国リバイバル公開を果たし、⼤ヒットを記録した映画『ゴーストワールド』(監督：テリー・ツワイゴフ)が2025 年3 ⽉末での国内配給権利の終了に伴い、2⽉7⽇(⾦)よりBunkamuraル・シネマ 渋⾕宮下にて最後の劇場上映が決定しました。2001年、当時は新しい“低体温系”⻘春映画としてヒットを記録した本作は、70年代のカルト・コミック「フリッツ・ザ・