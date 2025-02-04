大阪府東大阪市の山中で切断された男性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された無職大木滉斗（ひろと）容疑者（２８）（大阪市中央区）とみられる人物が東大阪市への移動前、金髪姿で歩く姿が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材でわかった。その後、現場の山中付近では黒髪姿だったため、府警は捜査を免れようと、かつらで変装したとみている。大木容疑者は昨年１２月２８日頃、東大阪市山手町の山中