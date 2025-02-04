4Æü(²Ð)¸á¸å1»þ42Ê¬¡¢¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¾å±Û»Ô¤Ë¡ÚÂçÀã·ÙÊó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 4Æü(²Ð)¸á¸å1»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¡¢¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç15cm¡¢¾å±Û»Ô°ÂÄÍ¤Ç49cm¤Î¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤¢¤È¤â¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤­¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ú·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡Û¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤­Â³¤­¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¢¡5Æü(¿å)¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡Ê