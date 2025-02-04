北海道東部で記録的ドカ雪日本列島には今季最強の寒波が襲来し、各地に大雪と厳しい寒さがもたらされています。【動画】倒壊危機…雪下ろし依頼殺到 「除雪機が」作業阻む“重い雪”北海道にはまだ寒波は流れ込んでいませんが、4日（火）朝にかけて発達する低気圧の影響で記録的な大雪になりました。北海道十勝地方の芽室町では、午前7時までの6時間で87cmと全国の統計史上最大を更新するドカ雪となりました。同じく隣町の帯広でも