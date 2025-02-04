女優の松たか子（47）が3日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）にゲスト出演。幼少期の、兄との遊びを明かした。松の「人生アルバム」には幼少期の着物姿の写真が多数。着物を着る機会は「周りの友達よりは多いかもしれない。でも、うちの中で着物はお稽古の時くらいです」と明かした。アルバムには「きょうだいと歌舞伎ごっこに夢中」と記され、兄で歌舞伎俳優の松本幸四郎（52）が「大芝居が大好きな人」で「よ