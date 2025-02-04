(ËÜÊ¸£±ÃÊÍîÌÜ¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÊ¸»ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿)Nobuhiro Kubo¡ÎÅìµþ£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - »°É©½Å¹©¶È¤Ï£´Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¡Ê¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡Ë¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹»ö¶ÈÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£³£µ£°£°²¯±ß¤«¤é£³£¸£°£°²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ£³£´¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Ø°ú¤­¾å¤²¤¿¡£¼õÃí¹â¤«¤é½ãÍø±×¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î°ú¤­¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ËÉ±Ò»ö¶È¤Î¼õÃí¤ò½çÄ´¤Ë¾Ã²½¤·