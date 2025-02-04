2025年1月、千葉県市川市の公立小学校の更衣室として使われていた教室で、録画状態のスマートフォンが見つかり、学校から聞き取りを受けたスマホの持ち主の男性教諭（30代）が、その後死亡していたことがわかりました。4日、会見を開いた市川市教育委員会によりますと、先月22日、市内の公立小学校の児童が教室で着替えていたところ、机の中から、録画状態のスマホが見つかったということです。当日、校長と教頭がスマホの持ち主の