３者連携の成功を誓う北総鉄道室谷正裕会長、持永秀毅社長、UR都市機構酒井弘東日本賃貸住宅本部東京・千葉・神奈川地域本部長、千葉ニュータウンセンター山澤正社長＝写真左から＝（写真：北総鉄道）高度成長期の1960〜1970年代には鉄道界の花形だったニュータウン鉄道。しかし半世紀を経た現在、沿線住民の高齢化や地域活力の低迷、かつてあこがれだった団地のリノベーションといった課題に直面する。そんな時代に重要なのは……