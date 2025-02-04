2月4日（現地時間2月3日）、Gリーグのインディアナ・マッドアンツに所属する富永啓生が、ホームで行われたウィスコンシン・ハード戦に途中出場した。 富永はマッドアンツが20点リードしていた残り3分19秒にコートイン。トップから放った1本目の3ポイントシュートはリングに弾かれたが、同残り59秒に左ウィングから3ポイントを成功。コートサイド席から両親が見守るなか得点を記