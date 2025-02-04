1月25日から日本テレビ系で放送がスタートした赤楚衛二主演ドラマ『相続探偵』第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※） 参考：赤楚衛二×上白石萌歌、2度目の共演で実感した信頼関係「戦友だし同士のような存在」 本作は、『イブニング』（講談社）で2021年から連載中の西荻弓絵（脚本）と幾田羊（作画）による同名漫画を実写ドラマ化するヒューマンミステリー。『SPEC』シリーズ（TBS系）