食生活が乱れてしまって胃腸がお疲れモードのときは、お腹にやさしい料理が恋しくなりますね。ご飯ものなら雑炊などが食べたい気分♪今回、イタリアンの川越達也シェフがYouTubeで「あさり雑炊」を作っていたんです。え、イタリアンのシェフなのに？ということでさっそく視聴すると、調味料はほぼ不要で、あさりの旨味を活かした味わいが、疲れた体に染み渡る～！【腹持ちの良い痩せスープ】大量えのきドサ&#125