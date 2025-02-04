「親が歳をとったな」と感じたときに、準備できることとは（写真：Luce／PIXTA）親が倒れたり、認知症になったりして、ある日突然はじまるのが介護です。親の介護は、事前に準備をしておかないと、生活やキャリアが一変するほどのインパクトがあります。「親が歳をとったな」と感じたときに、準備できることは何か？介護初心者のKが、岩手・東京間の遠距離介護歴12年の実践者である工藤広伸さんに話を聞きました。※本稿は、工藤