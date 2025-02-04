ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）では「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念最新作「映画ドラえもんのび太の絵世界物語」の公開記念アトラクション「ドラえもん4−Dアート・アドベンチャー〜のび太の絵世界物語〜」を14日から8月17日の期間限定で開催する。パークでは、新アトラクションの誕生を記念して「ドラえもん」の世界観に思う存分に浸れるオリジナル商品をフードを13日から、グッズは14日から発売す