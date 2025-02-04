「第７５回さっぽろ雪まつり」が４日、札幌市中央区の大通公園など市内３会場で開幕した。初日から多くの観光客が訪れ、秋元克広市長は開会式で「記録的な雪不足のなか、無事に開幕を迎えた。各会場へ足を運び、多くの思い出を作ってほしい」とあいさつした。メイン会場となる大通公園には、アニメキャラクターや国重要文化財「道庁赤れんが庁舎」をテーマにした５基の大雪像がお目見えした。パリ五輪陸上女子やり投げで金メダ