Image: Watches of Espionagee ちょっと下準備が必要だけど強い！ 電卓や時計で知られるカシオは、やっぱ衝撃に強いタフネス腕時計「G-SHOCK」のイメージですよね。でもタフなのはG-SHOCKだけではなく、実は1989年生まれのチプカシこと「チープカシオ」もだったんです。オイルを満たして耐圧化チプカシ「F-91W」の耐久性を調べるために深海まで沈めるというテストを行ないました。このテスト