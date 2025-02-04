福利厚生の食事補助サービス「チケットレストラン」を提供するエデンレッドジャパン、従業員の生活出費を補助する「freee福利厚生 ベネフィットサービス」を提供するフリー、家事代行サービスで従業員のライフステージをサポートするベアーズの３社が展開する「#第３の賃上げアクション」は、2024年・2025年の賃上げと「従業員の手取り額を実質的にアップする福利厚生(＝第３の賃上げ)」に関する動向を調査した。調査対象は、役員