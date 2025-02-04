今季最強となる寒波が襲来。寒気は強弱を繰り返しながら、2度のピークがあるとみられ、6日頃にかけてと8日頃を中心に強まる見込み。上空約1500メートル付近でマイナス9℃以下の寒気が日本列島を覆う日が続き、マイナス12℃以下の強烈な寒気が西日本の太平洋側まで流入へ。今季最強の寒波が長期滞在8日頃にかけてピーク今日4日から今季最強となる寒波が襲来します。寒気は強弱を繰り返しながら長期間日本列島を覆う見込みで、2回