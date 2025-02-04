米人気モデルのヘイリー・ビーバーが、リップライナーを上手く使う秘訣を公開した。ヘイリーのコスメブランドRhodeから「ぺプタイド・リップ・シェイプ」が発売。ワークアウトをテーマにしたキャンペーンには、歌手のテイト・マクレイらが出演している。 【写真】白目をむいてリップライナーを宣伝するヘイリー・ビーバーwww 同リップライナӦ