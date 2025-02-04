東武ワールドスクウェアでは、2月11日(火・祝)の建国記念の日をわんちゃんの祝日「犬国記念日」と制定し、わんちゃんと飼い主が一緒に楽しめるイベントを開催します。 東武ワールドスクウェア「犬国記念日」  開催日時：2025年2月11日(火・祝)9時30分〜15時00分(16時00分閉園) 東武ワールドスクウェアでは、2月11日(火・祝)の建国記念の日をわんちゃんの祝日「犬国記念日」と制定し、わんちゃんと飼い主様が一