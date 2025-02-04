書籍『コアラがかわいい 生態から癒やされる写真まで魅力のすべて』（監修：早川卓志）が2月3日にKADOKAWAより発売された。 【写真】めくってもめくってもコアラ！本書を試し読み 1984年、日本にはじめてオーストラリアからコアラがやってきた。2024年でコアラ来日40年を迎え、ぬいぐるみのようにふわもこでかわいい姿や、木につかまってすやすや眠る様子によってコアラはたちまち動物園の人気者にーー