インターネットイニシアティブ（IIJ）は4日、MVNOサービス「IIJmio」の料金プラン「ギガプラン」で、プラン変更で合計700人に特典を提供する「トクトクキャンペーン＋【春のプラン変更特典】」を開始した。期間は3月30日まで。 期間中、ギガプランを利用中の回線で、契約プランの変更（容量変更）を申し込み、翌月1日から変更後のプランが適用されているユーザーを対象に抽選を実施し、各月