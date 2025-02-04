¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËµïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÌÔ¤Õ¤Ö¤­¤äÂçÀã¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬4Æü¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÂÓ¹­¤Î¤Û¤«¼¯»ùÅç¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ63ÊØ¤Ç·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á´Æü¶õ¤âËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¤äÃæÉ¸ÄÅ¡¢ÃÕÆâ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Î¤Û¤«¡¢±©ÅÄ¤ÈÊ¡²¬¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ34ÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î±¿¹Ò¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ