[３日 ロイター] - 米内務省は３日、国内のエネルギーと鉱物の生産を最大化し、官僚主義を撤廃するというトランプ大統領のアジェンダを遂行することを目的とした一連の命令を発表した。バーガム内務長官は就任初日に６つの命令書に署名した。これらの命令はトランプ氏が就任初日に出したさまざまな大統領令に基づくもの。大統領令では、エネルギー事業の許認可を迅速化し、トランプ政権が過剰と見なす環境規制を撤廃するよう各