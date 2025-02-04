退職金を受け取る際、会社によっては分割か一括かで選べるケースがあります。自分で退職金の受け取り方を選ぶときは、できれば税金負担が少ないほうがよいと考える方もいるでしょう。 退職金にかかる税金を知っておくと、決めるときの参考になります。今回は、退職金の受け取り方による税額の違いや、税額の計算方法などについてご紹介します。 退職金の受け取り方は2種類 退職金の受け取り方は、一括と分割の