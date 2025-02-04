〈パスタは「喫茶店のカレースパ」など 「完全メシ」からは冷凍餃子〉日清食品冷凍は3月1日、家庭用冷凍食品の新商品として「日清まぜ麺亭 海老まぜそば」や「日清スパ王喫茶店のカレースパ 大盛り」、「完全メシ羽根つき肉餃子」など13品(再発売品を含む)と、リニューアル品6品、企画品1品を発売する。冷凍麺はコスパやタイパの観点からも支持を広げたという。また、一人で食事を摂る機会が増えているほか、猛暑で料理を控える家