BIGBANGのメンバー、G-DRAGONが11年5カ月ぶりにフルアルバムをリリースする。【写真】「痩せすぎ」と心配された2年前のG-DRAGON2月4日、G-DRAGONは公式SNSを通じて、来る2月25日の3rdフルアルバム『Übermensch』リリースを予告するティーザー英道を公開した。公開された約17秒の映像には、多彩な色味の照明が飛び交う空間で、対面にに立った2人の人間がお互いに向かって歩み寄る姿が映っている。2人が立ち止まると、まばゆい