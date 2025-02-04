【ハーマイオニー 朝霞の誓いVer.】 2026年1月 発売予定 価格：29,700円 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ハーマイオニー 朝霞の誓いVer.」を2026年1月に発売する。価格は29,700円。 本製品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤルネイビー所属のダイド&#1