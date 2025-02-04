お笑い芸人の渡辺直美が4日、自身の公式インスタグラムを更新。同日、日本テレビ系で放送される特別番組『3ピープル1ミニット』（後8：00〜後10：54）でともにMCを務める平野紫耀（Number_i）とのオフショットを公開した。【写真あり】渡辺直美＆平野紫耀“エモい”質感のオフショット「20:00から『3people1minute』おかげさまでなんと前回から放送時間が拡大しまして3時間SPです今回も凄いエンターテイナーの方々が続々登場