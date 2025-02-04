俳優の土屋太鳳（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。この日、30歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「麗しい」「かわいいすぎる」30歳・土屋太鳳の「すっぴん感半端ない」姿土屋は「2025年2月3日、立春の日。本当にありがたいことに生まれてから30年目を迎えることが出来ました」と書き出し、「『演技って凄い！』と思ってから21年。その思いを追いかけて『映画の世界に入れて下さい！』と言ってからちょうど20