1月に結婚を発表した「見取り図」盛山晋太郎（39）が、3日深夜放送のMBSテレビ「あれみた？」（月曜深夜＝関西ローカル）に出演。結婚後のトラブル、変化に言及した。この日のトークは、「芸人にとって結婚は、プラス（A）かマイナス（B）か」がテーマのひとつ。盛山は「A」をあげた。盛山は「うちのママには…」と、妻を“ママ”呼び。相方リリー（40）から「ヒロミさん？」とツッコまれながらも、結婚は「プラス」と強調した。た