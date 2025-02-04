2025年1月初め～2025年2月初めの香港株は上昇 2025年1月6日終値～2月3日終値までの騰落率は、上海総合指数は＋1.4％、香港ハンセン指数は＋2.7％となり、ともに緩やかな上昇となっています。2024年末～2025年初めの中国株は、トランプ大統領就任を前にして、世界的なリスク回避の流れに乗って下落しました。特に中国は経済指標が良くなかったことや、「監督管理当局が上場企業に対して悪材料の公表をトランプ氏