台湾テレビ局・ＴＶＢＳは日本時間４日までに、台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーチーム「富邦エンジェルス」が韓国の人気チアガールのイ・ジュウンと契約した際に１０００万台湾ドル（約４７００万円）もの契約金を支払ったとの情報を伝え、現地で物議を醸している。同メディアによると、富邦エンジェルスは「イ・ジュウンに関心を寄せてくれていることはありがたい」とする一方で「契約内容は双方の都合から非