【モデルプレス＝2025/02/04】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が、3月14日に写真集「嶺上開花」（読み：リンシャンカイホウ／宝島社）を発売決定。自然体な表情、恋人目線、バスタイムカットまで、幅広い姿を掲載する。【写真】岡田紗佳、ランジェリー姿でふんわり美バスト披露◆岡田紗佳、写真集決定 バスタイムカットも収録プロ雀士として活躍しながら、モデル、グラビアアイドル、TV出演など、マルチに活躍する岡田の