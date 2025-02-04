小学生女児１０人に性的暴行を加えたなどとして、強制性交致傷罪などに問われた元病院職員の男（２８）の裁判員裁判の公判が４日、大阪地裁であった。検察側は「被害者の人格を無視した卑劣な犯行だ」として、同罪の法定刑上限の無期懲役を求刑した。同日午後に弁護側の最終弁論が行われ、結審する。判決は１８日。起訴状では、男は２０１６年３月〜２２年５月、大阪府内で、女児が帰宅した際、カッターナイフで脅してわいせつ