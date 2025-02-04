「日本ハム２軍紅白戦、白組３−０紅組」（４日、かいぎんスタジアム国頭）新庄剛志監督が今キャンプ初の実戦を視察。終了後には「彼くらい、いい選球眼を持っている選手はいない」と山崎福也投手の開幕ＤＨ起用構想を語った。この日、１軍キャンプ地の名護では山崎が野手陣に交じってフリー打撃を行っていた。その話題を振られた指揮官は、山崎福のＤＨ起用構想を明かし、本人にはオフに「面白いと思って、真剣にバッティン