バイエルンは3日、キャプテンの元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアー(38)との契約を2026年6月まで1年延長したことを発表した。ノイアーは2011年夏にシャルケから完全移籍し、これまでクラブ通算547試合に出場。2度の3冠達成を含む30個のタイトル獲得に貢献し、個人としても欧州最優秀GK賞に5回選出されている。また、ドイツ代表では国際Aマッチ通算124試合に出場し、2014年のブラジルW杯優勝などを経験。今季は現時点でブンデスリ