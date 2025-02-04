ジェジュンが自身のInstagramを更新。2月3日に神奈川・パシフィコ横浜で開催したアニバーサリーイベント『JAEJOONG MONDAY PARTY with JAEFANS 2025』のビハンイドムービー＆記念写真を公開し、ファンに感謝の気持ちを伝えた。 【動画】客席を歩きファンと交流するジェジュンの姿／【写真】ファンとの記念ショット／司会の古家正亨との2ショット ■緊張の表情も、ファンの「ジェジュン」の呼び声で思わ