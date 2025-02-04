ÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Ä£(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)¤Ï1·î30Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖCISA Releases Fact Sheet Detailing Embedded Backdoor Function of Contec CMS8000 Firmware¡ÃCISA¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Contec Medical Systems¤Î°åÎÅÍÑ´µ¼Ô¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÁõÃÖ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ï´µ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¤òÌ©¤«¤ËÁ÷¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó