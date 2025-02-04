本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、濃厚なチョコの味わいを楽しめるカップパフェや、チーズをふんだんにしようしたアイスバーなど、スイーツ好きにはたまらない商品が目白押しです!2025年2月の新商品5品まとめ(2月4日〜2月10日)「生チョコがのったチョコパフェ」(356円)「生チョコがのったチョコパフェ」(356円)価格 : 356円販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、