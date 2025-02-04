転勤者の引越しや社宅手配のコストや手間を解決するプラットフォーム「テガルンPLAT」を運営するビズリンクは、今年の引越し繁忙期の動向調査を公表した。 ○調査の背景昨年4月より、2018年に施行された「働き方改革関連法」によるドライバーの「時間外労働時間の上限規制」に伴い、引越業界にも大きな影響が出た。特に引越し繁忙期においては引越料金が高騰し、希望通りの日程で手配できない、いわゆる「引越し難民」が発生した