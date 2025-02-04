ASH DA HEROが、1月31日にデジタルリリースした1stコンセプトアルバム『New Chapter』を引っ提げた＜ASH DA HERO LIVE 2025 “New Chapter”＞をZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催した。◆ASH DA HERO 画像チケットは完売し、革新的なミクスチャーロックサウンドを実現したアルバム楽曲がライブでどう化けるのか、ロックファン達のバンドへの期待値の高さがうかがえた。2024年はメンバーの脱退という出来事を乗り越え、計5か国を回る充