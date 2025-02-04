日本ハムの山崎福也投手が４日、朝から野手組に入りメニューを消化。キャンプ中の「メイン球場では初めて」というフリー打撃では、６１スイングで柵越えはなかったものの、右中間深くへ打球を飛ばすなど快音を響かせた。ダッシュもキャッチボールも野手組で消化。ティー打撃を終えると、笑顔で打撃ゲージに入った。タイミングの合わないスイングもあったが、最後の６１スイング目はワンバウンドで右中間フェンスに届く鋭い打球