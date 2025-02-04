ハーバー研究所は、シワ改善と美白※1を叶える美容液『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』を、2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。 ハーバー研究所『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』 容量・価格：20g5,940円(税込) ハーバー研究所は、シワ改善と美白※1を叶える美容液『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』を、2025年