ハーバー研究所は、髪の保湿ケアと軽やかなスタイリングを両立させる『HABA ナチュラルヘアバーム』を、2025年4月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。 ハーバー研究所『HABA ナチュラルヘアバーム』  容量・価格：34g2,200円(税込) ハーバー研究所は、髪の保湿ケアと軽やかなスタイリングを両立させる『HABA ナチュラルヘア